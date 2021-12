https://fr.sputniknews.com/20211228/le-parlement-espagnol-adopte-le-budget-2022-marque-par-de-fortes-depenses-1054102212.html

Le parlement espagnol adopte le budget 2022, marqué par de fortes dépenses

Le parlement espagnol a définitivement approuvé mardi un budget 2022 marqué par une forte hausse des dépenses, en partie financée par des fonds européens, et... 28.12.2021, Sputnik France

Le Congrès des députés, la chambre basse du parlement, a voté à une large majorité un amendement sur les langues régionales dont le dépôt par le Sénat a retardé d'une semaine la procédure d'approbation.C'est la première fois depuis 2014 que la loi de finances est adoptée deux années d'affilée, s'est félicité le président du gouvernement, le socialiste Pedro Sanchez, devant les députés.Entre 2016 et 2020, aucun budget n'avait pu être approuvé deux années de suite en raison des désaccords entre partis au sein d'un parlement dépourvu de majorité.Pedro Sanchez dirige depuis janvier 2020 un gouvernement de coalition entre son parti socialiste et l'alliance de gauche Unidas Podemos.Le budget 2022 s'appuie sur le pari d'une accélération de la croissance du produit intérieur brut à 7% l'an prochain, contre une prévision de 6,5% pour cette année, après la récession provoquée en 2020 par la pandémie de Covid-19. La banque centrale espagnole et plusieurs organisations internationales jugent cependant ces prévisions un peu optimistes.

