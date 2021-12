https://fr.sputniknews.com/20211228/le-president-libanais-appelle-a-un-dialogue-sur-la-defense-1054094728.html

Le Président libanais appelle à un dialogue sur la défense

Le Président libanais appelle à un dialogue sur la défense

Michel Aoun a appelé lundi à un dialogue national, notamment sur l'établissement d'une stratégie en matière de défense, qu'il incombera, selon lui, à l'État de... 28.12.2021, Sputnik France

2021-12-28T10:10+0100

2021-12-28T10:10+0100

2021-12-28T10:46+0100

international

liban

michel aoun

riyad

pays du golfe

relations bilatérales

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103412/55/1034125554_0:248:4755:2923_1920x0_80_0_0_56eda3ac3596ecc87dfad6715a79c0d4.jpg

Le Président libanais a ajouté qu'il souhaitait entretenir de bonnes relations avec les États arabes du Golfe, alors que les relations entre Beyrouth et Ryad se sont tendues au fil des années du fait de la place grandissante du Hezbollah au Liban.Des tensions entre Michel Aoun et le Hezbollah sont apparues dernièrement, laissant entrevoir la possibilité de changements avant les élections législatives de mai, au cours desquelles les adversaires du Hezbollah espèrent renverser la majorité remportée par le groupe et ses alliés en 2018.Michel Aoun a appelé au dialogue sur un plan de redressement financier, la décentralisation administrative et financière et la mise en place d'une stratégie de défense, mettant en garde contre un "effondrement" de l'État.

liban

riyad

pays du golfe

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

liban, michel aoun, riyad, pays du golfe, relations bilatérales