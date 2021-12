https://fr.sputniknews.com/20211228/les-dates-de-tenue-des-dialogues-strategiques-entre-la-russie-et-les-etats-unis-precisees-1054095497.html

Les dates de tenue des dialogues stratégiques entre la Russie et les États-Unis précisées

Trois réunions d’envergure avec la participation de la Russie sont prévues les 10, 12 et 13 janvier: les pourparlers avec les États-Unis, les négociations avec... 28.12.2021, Sputnik France

Un agenda bien chargé. Les dates des pourparlers entre Moscou et Washington ont été précisées. Des représentants russes et américains discuteront des questions sécuritaires le 10 janvier, rapportent Reuters et l’AFP, citant des sources au sein de l’administration américaine.Cette rencontre se tiendra dans le cadre du dialogue stratégique de sécurité lancé par les Présidents Poutine et Biden lors de leur sommet à Genève en juin. Les négociations porteront sur la situation à la frontière russo-ukrainienne, ainsi que sur les questions de contrôle de l’armement.L’ordre du jour proposé par la RussieLa Russie a déjà remis aux États-Unis des propositions concernant l'ordre du jour des négociations, a fait savoir ce 28 décembre le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov. Ainsi, les discussions devraient porter sur les projets d'accord de sécurité avec les États-Unis et l'Otan, récemment publiés par la Russie.Le vice-ministre a qualifié d’"abstraction" les propos d’un porte-parole de l’administration américaine sur l’ordre du jour de la rencontre, relayés par Reuters et l’AFP.Quant au lieu des discussions, Vladimir Poutine avait déjà déclaré le 26 décembre qu’elles se tiendraient à Genève.Négociations avec l’Otan puis l’OSCELes pourparlers avec les États-Unis seront suivis par ceux avec l’Otan le 12 janvier à Bruxelles. La tenue de la rencontre a été annoncée le 26 décembre par Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’Otan, et confirmée le lendemain par le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. La partie russe a insisté sur la nécessité d’une participation directe de militaires.Enfin, le 13 janvier est prévue une rencontre entre la Russie et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), selon l’administration américaine. Les réunions avec l’Otan et l’OSCE devraient concerner l’Ukraine.Propositions russesDans le contexte des fortes tensions ces derniers mois au sujet de l’Ukraine et de l’élargissement de l’Alliance à l’est, le 17 décembre la Russie a dévoilé deux textes pour mettre un terme à l’escalade. Ces documents proposent de stopper l’élargissement de l’Otan, notamment vers les anciennes républiques de l’Union soviétique, et d’exclure l’adhésion de l’Ukraine à l’Otan.Selon Washington, la Russie a massé plus de 100.000 soldats aux frontières de l'Ukraine. Moscou nie toute intention belliqueuse, déclarant que ces mouvements de troupes sont de nature purement défensive, et dénonçant le comportement agressif de Kiev et des Occidentaux.

