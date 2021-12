https://fr.sputniknews.com/20211228/nouvelles-annulations-de-vols-aux-etats-unis-lhypothese-dune-obligation-vaccinale-evoquee-1054093462.html

Nouvelles annulations de vols aux États-Unis: l'hypothèse d'une obligation vaccinale évoquée

La flambée des contaminations au coronavirus et les conditions météorologiques défavorables ont provoqué le 27 décembre l'annulation de plus de 1.000 vols aux... 28.12.2021, Sputnik France

Pour la quatrième journée consécutive, des milliers de passagers ont été bloqués dans les aéroports, voyant leurs plans être chamboulés après le week-end de Noël et patientant dans de longues files d'attente dans l'espoir de réserver un autre vol.Les grandes compagnies aériennes américaines font face à des pénuries d'effectifs attribuées à la rapide propagation du variant Omicron du coronavirus, qui a contraint nombre de pilotes et membres d'équipage à s'isoler chez eux.Il faut que le gouvernement fédéral envisage de mettre en place un pass vaccinal pour les vols intérieurs, a déclaré Anthony Fauci, le principal expert en maladies infectieuses et conseiller de l'administration du Président Joe Biden.Interrogé lundi par les journalistes, Joe Biden a refusé de dire s'il était favorable à l'instauration d'une obligation vaccinale pour les vols intérieurs. Le Président américain avait par le passé déclaré qu'il ne considérait pas nécessaire une telle mesure.Dans des commentaires effectués par la suite, Anthony Fauci a semblé faire machine arrière sur ses propos, faisant savoir sur CNN qu'il ne s'attendait pas à ce qu'un pass vaccinal soit rendu obligatoire pour les voyages en avion.

