Poutine transmet ses félicitations et cadeaux au fils de De Gaulle pour son centenaire

À l’occasion du centenaire de Philippe de Gaulle, fils du général, Vladimir Poutine lui a présenté ses félicitations et offert une miniature du monument de... 28.12.2021, Sputnik France

Le Président russe a présenté ses vœux d’anniversaire et offert des cadeaux à l’amiral Philippe de Gaulle qui célèbre ce 28 décembre son centième anniversaire.Ceux-ci ont été remis la veille à son fils Pierre accueilli par l’ambassadeur russe en France, Alexeï Mechkov, à sa résidence parisienne, l’hôtel d’Estrées (VIIe arrondissement). Il a souligné l’attitude chaleureuse que les Russes éprouvent envers le général de Gaulle et sa contribution à la Seconde Guerre mondiale.Selon M.Mechkov, Vladimir Poutine ne pouvait ne pas prêter une attention particulière à cet événement, d’autant que Philippe de Gaulle s’était vu décerner l’Ordre de la Guerre patriotique de 1re classe.Outre la lettre présidentielle de félicitations, une miniature du monument de Charles de Gaulle érigé à Moscou a été remise. En outre, une écritoire "Moscou" produite par la fabrique d’art de miniature de Kholoui (artisanat russe) a été offerte personnellement à Pierre de Gaulle.Remerciant "infiniment" le Président russe pour son attention portée à l’anniversaire de son père à qui il transmettra les vœux et la statue miniature, Pierre de Gaulle a confié que le cadeau personnel qu’il a reçu lui donnera l’occasion "d’écrire sur votre grande nation, d’écrire sur l’amitié franco-russe et sur la continuité de nos deux peuples, de notre belle histoire, notre grande histoire et notre grand futur ensemble".Il a également promis de promouvoir la fameuse idée de "l’Europe de l’Atlantique à l’Oural […] à laquelle nous croyons profondément dans notre famille".Vœux de PoutineDans sa lettre, Vladimir Poutine exprime son admiration devant le courage et l’héroïsme dont l’amiral a fait preuve pendant la guerre. Il lui souhaite également une bonne santé, de la prospérité et la force de l’âme.Le Président russe y souligne les efforts inestimables déployés par Charles de Gaulle pour le développement des relations franco-russes et le renforcement de la compréhension mutuelle et de la confiance entre les peuples du continent.Félicitations de MacronL’Élysée a également honoré l’engagement militaire et politique de Philippe de Gaulle, ayant reçu six blessures pendant la Seconde Guerre mondiale, et lui a adressé ses vœux d’anniversaire dans un communiqué publié ce 28 décembre."Le Président de la République et son épouse se tournent, avec respect et affection, vers l’un des grands serviteurs de notre Patrie, qui sut la sauver en temps de guerre et la veiller en temps de paix, et lui adressent leurs meilleurs vœux pour ses cent ans".

