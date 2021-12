https://fr.sputniknews.com/20211228/reprise-des-negociations-sur-le-nucleaire-iranien-teheran-se-concentre-sur-la-levee-des-sanctions-1054093649.html

Reprise des négociations sur le nucléaire iranien: Téhéran se concentre sur la levée des sanctions

Les négociations indirectes entre l'Iran et les États-Unis pour tenter de sauvegarder le pacte de 2015 sur le nucléaire iranien ont repris le 27 décembre

Le septième cycle de pourparlers s'est terminé il y a dix jours après que les Iraniens ont réclamé des changements en profondeur du projet d'accord existant.Enrique Mora s'exprimait peu après la reprise des discussions, auxquelles participent des représentants de l'Allemagne, de la Chine, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Iran et de la Russie, avec une coordination de l'Union européenne."Il y a un sentiment d'urgence chez toutes les délégations présentes pour que toutes les négociations se terminent dans un délai raisonnable. Je ne donnerai pas de date précise, mais nous parlons de semaines et non de mois", a-t-il ajouté.L’Iran veut la levée des sanctionsEnrique Mora a toutefois déclaré que les questions de la levée des sanctions et des restrictions nucléaires seraient adressées.Téhéran veut la levée de toutes les sanctions américaines avant toute décision concernant le nucléaire. Les négociateurs occidentaux estiment au contraire que les négociations sur le nucléaire et la levée des sanctions doivent aller de pair.Les exportations de pétrole - principales sources de revenus pour l'Iran - ont plongé après la restauration des sanctions américaines.Téhéran ne publie pas de données à ce sujet mais selon des estimations, les exportations pétrolières iraniennes seraient tombées d'environ 2,8 millions de barils par jour (bpj) en 2018 à 200.000 bpj désormais.Enrique Mora a annoncé que les discussions seraient interrompues pendant trois jours à partir de vendredi, "l'établissement (n'étant) pas disponible", a-t-il précisé, faisant référence à l'hôtel de luxe où se tiennent les négociations.Les trois puissances européennes parties à l'accord de 2015 - France, Royaume-Uni, Allemagne (E3) - avaient estimé que les pourparlers étaient revenus au point où ils s'étaient terminés en juin.

