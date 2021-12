https://fr.sputniknews.com/20211228/robotiques-la-chine-sengage-a-realiser-des-prouesses-technologiques-dici-2025-1054100008.html

Robotiques: la Chine s'engage à réaliser des prouesses technologiques d'ici 2025

D'ici 2025, la Chine s'engage à réaliser des prouesses technologiques en matière de robotique de base et des produits haut de gamme concernés, selon une ligne... 28.12.2021, Sputnik France

Le pays s'efforcera de devenir d'ici là une plaque tournante mondiale de l'innovation robotique, en améliorant la performance et la fiabilité des composants robotiques clés pour répondre aux normes internationales, indique une ligne directrice publiée conjointement par des organes d'État, dont le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information.Pour l'industrie robotique, le taux de croissance annuel des revenus d'exploitation devrait dépasser 20% en moyenne d'ici 2025, alors que la densité des robots au sein du secteur manufacturier sera doublée par rapport au niveau actuel, ajoute la même source.En s'engageant à faire des progrès dans le domaine du développement des technologies et des systèmes d'exploitation robotiques, la Chine compte encourager l'innovation industrielle et élargir les scénarii d'application afin d'atteindre les objectifs fixés, souligne le document

