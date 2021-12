https://fr.sputniknews.com/20211228/salvador-41-tonnes-de-cocaine-saisies-dans-locean-pacifique-1054094449.html

Salvador: 4,1 tonnes de cocaïne saisies dans l'océan Pacifique

Salvador: 4,1 tonnes de cocaïne saisies dans l'océan Pacifique

Près de 4,1 tonnes de cocaïne ont été saisies lundi au Salvador lors d'une opération dans l'océan Pacifique au cours de laquelle cinq Colombiens et deux... 28.12.2021, Sputnik France

2021-12-28T10:03+0100

2021-12-28T10:03+0100

2021-12-28T10:45+0100

international

salvador

cocaïne

président

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/101910/75/1019107510_0:295:5643:3469_1920x0_80_0_0_26fc0dd983bb4377502a7a11132164a1.jpg

Des membres de la Force navale ont saisi "4,1 tonnes de cocaïne d'une valeur d'environ 103.900.000 dollars", a indiqué le chef de l'État sur son compte Twitter.Il s'agit de "la plus grande saisie de drogue" effectuée dans le cadre du Plan de contrôle territorial, du nom de la stratégie de sécurité et de lutte contre la criminalité de son gouvernement, selon le Président salvadorien.Le 20 novembre, les autorités salvadoriennes avaient saisi 2,5 tonnes de cocaïne d'une valeur de 62,5 millions de dollars lors d'une opération dans l'océan Pacifique. Quatre Équatoriens, trois Mexicains et deux Colombiens avaient été arrêtés à cette occasion.

salvador

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

salvador, cocaïne, président