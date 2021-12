Les négociations indirectes entre l'Iran et les États-Unis, qui font intervenir des représentants de l'Allemagne, de la Chine, de la France, du Royaume-Uni et de la Russie, avec une coordination de l'Union européenne, ont repris lundi dans la capitale autrichienne, où se trouve le siège de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

Téhéran espère un succès rapide sous réserve de discussions "de bonne foi"

Les discussions qui ont repris lundi à Vienne, en Autriche, pour tenter de sauver l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien vont dans le bon sens et un accord est possible sous réserve que les puissances occidentales fassent preuve de "bonne foi" et de "sérieux", selon Téhéran.