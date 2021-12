https://fr.sputniknews.com/20211228/une-employee-de-lidl-rusait-pour-revendre-des-milliers-de-produits-a-son-compte-1054100336.html

Une employée de Lidl rusait pour revendre des milliers de produits à son compte

Une employée de Lidl rusait pour revendre des milliers de produits à son compte

Une employée d’entrepôts de Lidl près de Toulouse a été placée en garde à vue après la découverte de milliers de produits de groupe stockés à son domicile... 28.12.2021, Sputnik France

2021-12-28T16:12+0100

2021-12-28T16:12+0100

2021-12-28T16:34+0100

faits divers

toulouse

supermarché

fraude

distribution

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/16/1044143140_0:176:1920:1256_1920x0_80_0_0_6186cfc3a53a5d594a81acafba6cbcd2.jpg

Voilà un procédé osé pour arrondir ses fins de mois. Une employée de 49 ans de Lidl à Baziège, près de Toulouse, a été interpellée pour avoir revendu de la marchandise abîmée.Salariée de la plateforme de stockage qui alimente les 80 enseignes du groupe Lidl sur le grand sud-ouest, elle stockait chez elle des objets défectueux et déclarés invendables, normalement destinés à être détruits, puis les revendait sur Internet, rapporte la Dépêche. Pourtant, la plupart des produits déclarés invendables étaient en bon état et donc utilisables, selon une source proche de l’enquête citée par Actu.Son stratagème a pris fin quand d’autres responsables du site Lidl ont remarqué il y a quelques semaines que les bennes de stockage des produits retoqués se vidaient étonnement rapidement.Des milliers de produits pour des dizaines des milliers d’eurosSuite à une plainte déposée par le groupe le 4 décembre, les forces de l’ordre ont perquisitionné le domicile de l’employée à Villefranche-de-Lauragais deux semaines plus tard, poursuit Actu. Sa maison, remplie de cartons, ressemblait à une filiale de Lidl.Ainsi, les gendarmes ont découvert 3.000 produits pour une valeur de 60.000 euros.Il y avait essentiellement des appareils électriques pour la cuisine, du petit électroménager de type robot aspirateur, précise Actu.La femme a admis revendre les produits sur Internet à l’aide de son compagnon depuis six mois. Les deux ont été placés en garde à vue et seront jugés en mars 2022.Vols en interneEn 2017, les larcins commis par les salariés représentaient 35% de la démarque déclarée par les groupes de grande distribution, soit une proportion tout à fait comparable à celle des vols commis par les clients (45%), selon le baromètre de la société de sécurité Checkpoint Systems relayé par Le Parisien.En général, selon le directeur commercial de Checkpoint Frédéric Boukara, les voleurs se concentrent sur les petits produits à forte valeur ajoutée.

toulouse

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

toulouse, supermarché, fraude, distribution