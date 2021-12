https://fr.sputniknews.com/20211228/une-femme-frappe-une-personne-sans-masque-dans-un-avion-alors-quelle-aussi-nen-porte-pas---video-1054101218.html

Une femme frappe une personne sans masque dans un avion alors qu’elle aussi n’en porte pas - vidéo

Une dispute a dégénéré sur un vol Delta Airlines pour non-port du masque. Une femme a laissé exploser sa colère sur un autre passager sans masque, en train de... 28.12.2021, Sputnik France

Depuis près de deux ans, le masque habille les usagers des transports. Que ce soit dans l'avion, le train, le métro ou le bus, il est obligatoire afin de limiter la transmission du Covid-19. Malgré cette obligation, certains passagers se moquent des consignes sanitaires.Des images d’une dispute concernant le port du masque ont été diffusées la semaine dernière sur les réseaux sociaux. Les événements ont eu lieu à bord d'un avion de la compagnie Delta Airlines, reliant Tampa à Atlanta le 23 décembre, rapporte NBC News.Une vidéo montre une femme agresser un homme âgé. La passagère, dont le masque est baissé sous le menton, exige qu’il remette le sien. L'homme refuse et la situation dégénère. Après avoir été insultée, l’intéressée gifle l’homme et lui crache dessus.Des membres de l'équipage sont finalement intervenus pour emmener la passagère à l'arrière de l’appareil. Elle a été interpellée par la police au moment du débarquement.Commentant l’incident pour le New York Post, Delta Air Lines a précisé que telles "situations pareilles sont rares" et que la compagnie "a une tolérance zéro pour les comportements indisciplinés" dans ses aéroports et à bord de ses avions.Obligation vaccinale pour les vols intérieursDepuis le début de la pandémie de coronavirus, la règle dans les avions impose aux voyageurs de porter un masque avant d'embarquer et durant l’intégralité du vol. Il ne peut être enlevé que pour deux raisons: boire ou manger. Cependant, la flambée des contaminations et la propagation du variant Omicron incite le principal expert en maladies infectieuses aux États-Unis et conseiller de l'administration Biden à suggérer une obligation vaccinale pour les vols intérieurs."C'est simplement une mesure qui est, je pense, raisonnable de considérer", estime Anthony Fauci dans un entretien à la chaîne de télévision MSNBC le 21 décembre.Dans un second entretien à MSNBC, il confie qu'il ne s'attendait pas à ce qu'un pass vaccinal soit rendu obligatoire pour les voyages en avion.Mesures plus rigoureuses en FranceÀ la différence des États-Unis où l'hypothèse d'une obligation vaccinale pour les vols intérieurs est discutée, la France tend vers une transformation du pass sanitaire en pass vaccinal et le port du masque obligatoire dans les transports, "y compris longue distance".Jusqu'ici, il était possible de retirer son masque le temps de se restaurer. Une entorse à la règle tolérée, qui ne le sera plus, a indiqué le 27 décembre Jean Castex.

