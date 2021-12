https://fr.sputniknews.com/20211229/apres-les-annonces-de-jean-castex-les-stars-trollent-le-gouvernement-1054112261.html

Après les annonces de Jean Castex, les stars trollent le gouvernement

Le Premier ministre a annoncé le retour des jauges pour les rassemblements intérieurs et extérieurs. Hormis pour les meetings politiques! Une exception qui a... 29.12.2021, Sputnik France

Ainsi Eddy de Pretto et Grand Corps Malade ont annoncé leur candidature à la présidentielle se moquant des nouvelles jauges pour les concerts. Et ce alors que les meetings politiques n’y sont pas soumis.Ne parlez plus de concerts, mais de meetings, lesquels seront maintenus en leur forme actuelle, sans limitation du nombre de participants.Si artistes et politiques ont en commun de nous offrir de sacrés spectacles, certains nous émerveillent tandis que d'autres nous exaspèrent!Cette caricature n’engage que la responsabilité du dessinateur.

