Ce qui est à l’origine de tous les malheurs énergétiques ukrainiens, selon Moscou

Moscou est loin d’être le défi principal pour la sécurité énergétique de l’Ukraine, selon la porte-parole de la diplomatie russe, réagissant aux déclarations... 29.12.2021, Sputnik France

Alors que les autorités ukrainiennes continuent de faire allusion à de nouvelles sanctions américaines contre le gazoduc Nord Stream 2, que Kiev perçoit comme la principale menace pour le futur de son système énergétique, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova a formulé une vision de la situation du côté russe.Selon Maria Zakharova, la Russie est un fournisseur fiable de ressources énergétiques sur les marchés européens et mondiaux. Un fait prouvé par des décennies de coopération mutuellement avantageuse entre les compagnies russes et les partenaires étrangers dans le domaine.Ce n’est pas à Moscou qu’il faudrait chercher la cause première des problèmes énergétiques de Kiev, a ajouté la porte-parole.Nord Stream 2 prêt à l’exploitationCe mercredi 29 décembre, lors d'une réunion présidée par Vladimir Poutine, le PDG de Gazprom Alexeï Miller a annoncé que le remplissage de la deuxième conduite du Nord Stream 2 avait été achevé plus tôt dans la journée.Le chef du Kremlin a souligné que le nouveau gazoduc "servirait à stabiliser les prix du combustible sur le marché européen", ayant précisé que la Russie avait "fait son travail" et que la balle était désormais dans le camp des Européens.Ces déclarations russes sont faites sur fond d’épuisement des réservoirs gaziers souterrains en Europe de 44%.Plus tôt, le PDG de la société publique ukrainienne de gaz et de pétrole Naftogaz, Youri Vitrenko, avait annoncé que Kiev qualifiait de "considérables" les chances que les États-Unis imposent de nouvelles sanctions contre le Nord Stream 2 à la demande de Kiev.

