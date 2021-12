https://fr.sputniknews.com/20211229/france-quatre-departements-en-alerte-pour-risque-dinondations-et-avalanches-1054110207.html

France: quatre départements en alerte pour risque d'inondations et avalanches

France: quatre départements en alerte pour risque d'inondations et avalanches

Quatre départements de France métropolitaine ont été placés, mercredi, en alerte pour risque d’inondations et d’avalanches. 29.12.2021, Sputnik France

2021-12-29T13:05+0100

2021-12-29T13:05+0100

2021-12-29T13:13+0100

france

isère

inondation

avalanche

alerte

ain

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103035/88/1030358829_0:157:1000:720_1920x0_80_0_0_06215be0e0997f1ecead86e526fc8636.jpg

La Haute-Savoie et la Savoie sont placées en vigilance orange pour pluie-inondation et risques d'avalanches, alors que l'Ain et l'Isère uniquement pour pluie-inondation, a annoncé Météo-France.La préfecture de l'Ain a relevé, pour sa part, "150mm dans l'est du département et 50mm en plaine au cours des dernières 48 heures".Dans le reste de l'Hexagone, 36 autres départements sont classés en vigilance jaune, dont une partie du centre-ouest pour crues.La France connaît cette semaine des températures assez élevées par rapport à la normale, avec un thermomètre qui va afficher mercredi 20°C dans le sud de la France et 15°C dans le nord, ce jeudi. Une situation qui a poussé les climatologues à évoquer une "canicule hivernale" qui s’inscrit dans "le réchauffement climatique".

isère

ain

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

isère, inondation, avalanche, alerte, ain