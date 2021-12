https://fr.sputniknews.com/20211229/inde-apple-met-lusine-diphone-en-periode-dessai-apres-une-intoxication-alimentaire-massive-1054109874.html

Inde: Apple met l'usine d'iPhone en "période d'essai" après une intoxication alimentaire massive

Inde: Apple met l'usine d'iPhone en "période d'essai" après une intoxication alimentaire massive

Le géant américain Apple a annoncé, mercredi, avoir mis l'usine indienne de son principal fournisseur en "période d'essai" après une intoxication alimentaire... 29.12.2021, Sputnik France

2021-12-29T12:51+0100

2021-12-29T12:51+0100

2021-12-29T12:55+0100

faits divers

inde

usine

apple

intoxication

iphone

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104207/45/1042074572_0:116:2158:1330_1920x0_80_0_0_f29687f230dc4a76c0d249d080629306.jpg

Environ 250 femmes travaillant à l'usine d'iPhone pour le groupe taïwanais Foxconn dans l'État du Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde, ont été victimes d'une intoxication alimentaire en ce mois de décembre, dont 159 ont été hospitalisées.Cet incident a provoqué des manifestations contre les conditions de vie dans les hébergements de l'entreprise, situés sur le site de l'usine de Sriperumbudur, près de Chennai, fermée depuis le 18 décembre.L'usine emploie quelque 17.000 personnes et produit des iPhone pour le marché indien et pour l'exportation, ainsi que d'autres gadgets électroniques.Foxconn, un sous-traitant d'Apple, s'est dit "désolé pour le problème rencontré par nos employés" et a affirmé prendre "des mesures immédiates pour améliorer les installations et les services au sein des dortoirs".Par ailleurs, un porte-parole d'Apple a déclaré avoir dépêché des auditeurs indépendants pour évaluer les conditions dans les dortoirs "à la suite des récentes préoccupations concernant la sécurité alimentaire et les conditions d'hébergement à Sriperumbudur".Selon des observateurs, l'usine est stratégique à long terme alors qu'Apple tente de réduire sa dépendance à l'égard de la chaîne d'approvisionnement chinoise sur fond des tensions commerciales entre Washington et Pékin.

inde

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

inde, usine, apple, intoxication, iphone