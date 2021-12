Italie: un navire de MSF autorisé à accoster avec 558 migrants

https://fr.sputniknews.com/20211229/italie-un-navire-de-msf-autorise-a-accoster-avec-558-migrants-1054106019.html

Le Geo Barents, géré par l'organisation Médecins sans frontières (MSF), a recueilli à son bord 558 personnes, principalement originaires d'Afrique, lors de huit opérations distinctes menées au large des côtes libyennes au cours des 11 derniers jours, a indiqué MSF.Parmi eux figurent 174 mineurs et une femme enceinte de huit mois.D'autre part, le bateau allemand Sea Watch 3 attend le feu vert des autorités italiennes pour débarquer 440 migrants qu'il a secourus ces derniers jours en Méditerranée, dont des femmes et de jeunes enfants.L'Italie a connu une forte augmentation du nombre d'exilés et de réfugiés rejoignant ses côtes au cours des derniers mois. Le gouvernement s'efforce de trouver un accord avec ses partenaires de l'Union européenne sur la manière de gérer cet afflux.Lors de son audience générale le 22 décembre dernier, le pape a déclaré que tous les pays de l'Union se doivent d'accueillir les migrants, les appelant à la compassion.Selon les données du ministère de l'Intérieur au 28 décembre, 66.482 migrants ont atteint l'Italie depuis le début de l'année, contre 34.134 à la même période en 2020.

