https://fr.sputniknews.com/20211229/la-grece-interdit-la-musique-dans-les-bars-a-la-veille-du-nouvel-an-face-a-omicron-1054116594.html

La Grèce interdit la musique dans les bars à la veille du Nouvel An face à Omicron

La Grèce interdit la musique dans les bars à la veille du Nouvel An face à Omicron

Pour contenir la propagation de la pandémie, le ministère grec de la Santé a annoncé qu'à partir de jeudi et jusqu'au 16 janvier "la musique sera interdite"... 29.12.2021, Sputnik France

2021-12-29T19:33+0100

2021-12-29T19:33+0100

2021-12-29T19:57+0100

covid-19

grèce

musique

restaurant

restrictions

nouvel an

pandémie

coronavirus sars-cov-2

variant omicron du covid-19

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104365/86/1043658665_0:164:2160:1379_1920x0_80_0_0_147e9eeb070ec4244c046610ce1ae6d3.jpg

La Grèce a décidé d'interdire la musique dans les bars et les restaurants pour tenter de réduire les sorties à la veille du Nouvel An, alors que le nouveau variant Omicron devrait occasionner une hausse spectaculaire des cas dans les prochaines semaines, a annoncé, mercredi, le gouvernement.Afin de contenir la propagation de la pandémie, le ministre a annoncé qu'à partir de jeudi et jusqu'au 16 janvier "la restauration et le divertissement ne seront autorisés à accueillir que des tablées allant jusqu'à six personnes et la musique sera interdite".Nouveau record de cas quotidiensMercredi, la Grèce a enregistré un nouveau record de contaminations avec 28.828 nouveaux cas, poussant le gouvernement à avancer de cinq jours les restrictions annoncées lundi et prévues initialement pour entrer en vigueur à partir du 3 janvier, après les fêtes de fin d'année.Outre les mesures dans les bars et les restaurants, les restrictions qui seront désormais appliquées à partir de jeudi concernent le télétravail dans les secteurs public et privé qui doit passer de 20% à 50%.

grèce

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

grèce, musique, restaurant, restrictions, nouvel an, pandémie, coronavirus sars-cov-2, variant omicron du covid-19, covid-19