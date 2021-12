https://fr.sputniknews.com/20211229/langleterre-ne-prevoit-pas-de-reduire-la-periode-de-quarantaine-1054110413.html

L'Angleterre ne prévoit pas de réduire la période de quarantaine

L'Angleterre ne prévoit pas de réduire la période de quarantaine

L'Angleterre ne prévoit pas de réduire la période de quarantaine des personnes touchées par le Covid-19 dans l'immédiat, a affirmé, mercredi, la ministre... 29.12.2021, Sputnik France

2021-12-29T13:16+0100

2021-12-29T13:16+0100

2021-12-29T13:20+0100

covid-19

royaume-uni

quarantaine

variant omicron du covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1b/1045795579_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8b1a5407675f428a57dcda98f91ab776.jpg

Plusieurs experts du domaine de la santé ont appelé à réduire la période d'isolement due au Covid en Angleterre de sept à cinq jours afin d'atténuer les pénuries de personnel du système de santé britannique (NHS).Depuis le début de la vague de contaminations au variant Omicron, le NHS enregistre des taux d'absence record et peine en conséquence à fonctionner de manière normale et à répondre aux besoins de la large campagne de vaccination de rappel actuellement en cours.Un responsable du NHS a averti que les absences du personnel dues au Covid au cours des mois d'hiver étaient susceptibles de poser aux services de santé un problème plus important que le nombre de patients hospitalisés en raison du variant Omicron.

royaume-uni

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

royaume-uni, quarantaine, variant omicron du covid-19