L’Angola a planté plus d’un million de mangroves en 2021

Les écologistes et des volontaires ont réussi à planter mardi plus de 50.000 mangroves sur la côte maritime du pays, ce qui a permis de dépasser l’objectif fixé, a indiqué la présidente de l’organisation écologiste Fernanda René.Lors d'une conférence internationale sur les zones humides organisée par vidéoconférence en février dernier, le vice-président de l’Angola, Bornito de Sousa, a lancé le défi de planter un million de mangroves jusqu’à la fin de l’année.Elle a précisé que la campagne a commencé par une action d'éducation civique et de sensibilisation à l'environnement, des travaux de cartographie et des expéditions scientifiques, avec la mobilisation des forces armées, des étudiants et de la société civile.Elle a également fait savoir que les forêts de mangrove absorbent le plus de dioxyde de carbone, un facteur crucial dans la lutte contre le changement climatique.Par ailleurs, Mme René a exhorté l'Exécutif à mettre élaborer une loi spécifique pour la conservation et la protection des écosystèmes et à superviser son application, afin de protéger les moyens de subsistance des pêcheurs locaux et d'assurer la pérennité des espèces telles que les flamants roses, les crustacés et les mollusques.

