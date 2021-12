https://fr.sputniknews.com/20211229/le-masque-a-nouveau-obligatoire-a-lexterieur-a-paris-des-vendredi-1054117714.html

Le masque de nouveau obligatoire à l'extérieur à Paris dès vendredi

Le port du masque sera à nouveau obligatoire sur la voie et dans les lieux publics dans la capitale à compter de vendredi, a annoncé la préfecture de police. 29.12.2021, Sputnik France

Le port du masque sera obligatoire sur la voie et dans les lieux publics à Paris à compter de vendredi, a annoncé mercredi la préfecture de police, citant la "dégradation continue" de la situation sanitaire dans la capitale française du fait de la propagation du variant Omicron du coronavirus.Cette décision fait suite aux mesures annoncées en début de semaine par le Premier ministre Jean Castex pour freiner la propagation de l'épidémie, notamment des restrictions sur les rassemblements et l'obligation de recourir au télétravail au moins trois jours par semaine quand cela est possible.Pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire l'an dernier, la France a franchi mercredi le seuil des 200.000 contaminations recensées sur une journée.Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a évoqué lors d'une audition à l'Assemblée nationale un "raz-de-marée" épidémique provoqué par le variant Omicron.Dans un communiqué diffusé sur Twitter, la préfecture de police de Paris a indiqué que le port du masque serait obligatoire dès vendredi sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public, à l'exception des bois de Boulogne et de Vincennes.Cette obligation s'applique aux personnes âgées de plus de 11 ans, à l'exception des automobilistes, deux-roues, cyclistes, personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical et personnes pratiquant une activité sportive.Par ailleurs, dans le cadre de dispositifs pour le réveillon du Nouvel An, les débits de boissons devront fermer à 2h00 du matin samedi et dimanche, a fait savoir la préfecture de police. Les activités de danse seront interdites de vendredi soir à lundi matin dans tous les établissements recevant du public, a-t-elle précisé dans un communiqué distinct.

