Le Nord Stream 2 prêt pour l'exploitation

Le Nord Stream 2 prêt pour l'exploitation

Le PDG de Gazprom a annoncé la fin du remplissage de la deuxième conduite du gazoduc Nord Stream 2, qui est désormais prêt pour l'exploitation. 29.12.2021, Sputnik France

Le gazoduc Nord Stream 2 censé acheminer du gaz russe vers l'Europe est prêt pour l'exploitation, a annoncé ce mercredi 29 décembre le PDG de Gazprom Alexeï Miller lors d'une réunion présidée par Vladimir Poutine.Selon lui, le remplissage de la deuxième conduite du Nord Stream 2 a été achevé plus tôt dans la journée, tandis que les réservoirs gaziers souterrains en Europe étaient actuellement épuisés de 44%.Le chef du Kremlin a tenu pour sa part à souligner que le nouveau gazoduc "servirait à stabiliser les prix du combustible sur le marché européen".Il a précisé que la Russie avait "fait son travail" et que la balle était désormais dans le camp des Européens.L'Europe pas presséePlus tôt en décembre, la partie allemande a fait savoir que les livraisons de gaz à l'Europe via le Nord Stream 2 pourraient commencer après la fin du processus de certification. D'après le président de l'Agence fédérale des réseaux Jochen Homann, la certification devrait être achevée au cours du premier semestre de l'année prochaine.De leur côté, des experts du secteur du gaz contactés par Sputnik estiment que le Nord Stream 2 ne serait plutôt pas lancé avant mai-juin, voire juillet 2022, quand il sera temps de remplir les stocks pour la nouvelle saison hivernale.

