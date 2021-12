https://fr.sputniknews.com/20211229/les-usa-creent-deux-postes-pour-promouvoir-les-droits-des-femmes-en-afghanistan-1054115721.html

Les USA créent deux postes pour promouvoir les droits des femmes en Afghanistan

Les USA créent deux postes pour promouvoir les droits des femmes en Afghanistan

Deux nouveaux postes ont été créés au sein du département d’État américain en vue de protéger les droits des femmes en Afghanistan, classé dernier pays du... 29.12.2021, Sputnik France

2021-12-29T18:34+0100

2021-12-29T18:34+0100

2021-12-29T18:39+0100

talibans au pouvoir en afghanistan

états-unis

afghanistan

antony blinken

département d'etat des etats-unis

unicef (fonds des nations unies pour l'enfance)

droits des femmes

international rescue commitee (irc)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102816/19/1028161919_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_f8f478b712d224abc9e604ff7e88fe23.jpg

Face à la crise humanitaire qui affecte l’Afghanistan, le département d’État américain va instituer en son sein deux postes destinés à promouvoir les droits des "femmes et filles" afghanes, rapporte la chaîne NBC.Selon ses informations, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken doit désigner Rina Amiri au poste de "représentante spéciale pour les affaires des femmes et filles et les droits de l’homme en Afghanistan", tandis que Stephenie Foster sera "conseillère principale" chargée de ces mêmes questions.L’Afghanistan figure en dernière, 170e, position dans le classement des pays selon le respect des droits des femmes établi par l’ONG International Rescue Committee (IRC).Les Afghanes poussées "à des mesures désespérées"Plus tôt en décembre, la Haut-Commissaire adjointe des Nations unies aux droits de l’homme, Nada Al-Nashif, a constaté que les femmes afghanes étaient de plus en plus souvent "contraintes de recourir à des mesures désespérées, dont le travail des enfants, le mariage précoce des filles en vue d’assurer leur survie et même, selon certains rapports, la vente des enfants".Pour sa part, l’UNICEF constate que 60% des 4,2 millions d’enfants afghans ne sont pas scolarisés. Cette disparité est d’autant plus prononcée dans les écoles secondaires en raison notamment de la pénurie d’enseignantes, car dans certaines provinces du pays les filles ne peuvent recevoir un enseignement que par les femmes, indique l’UNICEF.

états-unis

afghanistan

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

états-unis, afghanistan, antony blinken, département d'etat des etats-unis, unicef (fonds des nations unies pour l'enfance), droits des femmes, international rescue commitee (irc)