L'Inde approuve deux vaccins supplémentaires pour une utilisation d'urgence

L'Autorité indienne de contrôle des médicaments (CDSCO) a approuvé mardi, les deux vaccins anti-Covid19 Covovax et Corbevax, tous deux produits en Inde. 29.12.2021, Sputnik France

La CDSCO a également approuvé le médicament antiviral Molnupiravir, pour une utilisation restreinte en situation d'urgence.Covovax est fabriqué par le Sérum Institute of India (SII), alors que le Corbevax est produit par Biological E, basé à Hyderabad, dans le cadre d'un partenariat avec le Collège Baylor de médecine de Texas."Le Molnupiravir, un médicament antiviral, sera désormais fabriqué en Inde par 13 sociétés pour une utilisation restreinte en situation d'urgence pour le traitement des patients adultes atteints de Covid-19 et qui présentent un risque élevé de progression de la maladie", a déclaré M. Mandaviya.Outre Covovax et Corbevax, l'Inde a déjà approuvé six autres vaccins anti-Covid19 pour une utilisation d'urgence à savoir le Covishield du SII, le Covaxin de Bharat Biotech, le ZyCoV-D de Zydus, le Sputnik V fabriqué en Russie, Moderna et Johnson & Johnson.Cependant, seuls Covishied, Covaxin et Spoutnik sont administrés à travers le pays.

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

