L'Inde est devenue le 2e plus grand centre de startups au monde, selon Narenda Modi

"En cette 75e année d'indépendance, nous avons plus de 75 licornes et plus de 50.000 startups dont 10.000 ont été créées au cours des six derniers mois seulement", a souligné le Premier ministre indien lors de la cérémonie de remise des diplômes organisée, mardi, par l'IIT de Kanpur, dans le nord du pays.