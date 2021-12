https://fr.sputniknews.com/20211229/nous-sommes-prets-a-livrer-davantage-un-vice-premier-ministre-russe-explique-la-penurie-de-gaz-1054106992.html

"Nous sommes prêts à livrer davantage", un vice-Premier ministre russe explique la pénurie de gaz

L’absence de contrats à long terme est une raison de la pénurie de gaz en Europe, qui s’est jointe à une situation climatique défavorable et au détournement... 29.12.2021, Sputnik France

Dans une interview accordée au groupe de média RBK, le vice-Premier ministre et récemment encore ministre russe de l’Énergie Alexandre Novak a livré son interprétation de la situation critique sur le marché du gaz en Europe.Selon lui, la Russie est à même de subvenir aux besoins européens, mais le problème tient dans une grande mesure à l’insuffisance de contrats à long terme.Il avance par ailleurs que le gazoduc Nord Stream 2 entrera en service avant la fin du premier semestre 2022.Moscou prêt à livrer davantageIl répond également aux accusations d’après lesquelles Moscou ne livre pas de quantités de gaz supplémentaires."Signez des contrats à long terme, nous serons prêts à livrer davantage. Cette offre est toujours valable", assure-t-il.Le haut fonctionnaire rappelle que Vladimir Poutine a déjà indiqué à maintes reprises que Moscou n’a rien à voir avec l’actuelle crise des prix en Europe. D’autant plus que cela a été confirmé par de nombreux économistes et analystes.M.Novak explique qu’à l’été 2021, l’Europe a eu des problèmes d’approvisionnement de ses sites de stockage souterrains suite à l’abandon d’une planification rationnelle joint à des facteurs climatiques. Le gaz naturel liquéfié (GNL) sur lequel elle comptait dans le cadre des contrats spot a été détourné vers d’autres marchés plus avantageux du point de vue économique."Le GNL en provenance des États-Unis, du Qatar et de l’Australie a essentiellement été envoyé en Asie-Pacifique. D’où le déficit de gaz et la hausse des prix en Europe", explique-t-il.Pour baisser les prix, l’offre doit correspondre à la demandePar ailleurs, il suppose que les prix du gaz en Europe baisseront lorsque l’offre sera suffisante.Enfin, il exprime l’espoir que d’ici la fin du premier semestre 2022, le gaz pourra être livré en Europe par le Nord Stream 2 et que sa mise en exploitation ne sera pas retardée par de nouvelles exigences de la part des Européens."Personne n’a de garantie. Mais nous espérons qu’il n’y aura pas de nouvelles exigences […]. Nous estimons que l’échec du projet est impossible. Sa construction est tout à fait conforme à la législation.""Ils scient la branche sur laquelle ils sont assis"L’envolée des prix du gaz en Europe remonte au printemps dernier. En octobre, ils ont franchi la barre des 1.000 dollars pour 1.000 mètres cubes. Un record historique à 2.190,4 dollars a été établi le 21 décembre.Intervenant vendredi 24 décembre lors d’une réunion du Conseil pour la science et l’éducation, Vladimir Poutine a indiqué qu’il était "déraisonnable" de la part de l’Europe d’empêcher le lancement du Nord Stream 2, car les volumes de gaz supplémentaires qu’il aurait pu livrer auraient pu faire baisser les prix."Le prix aurait baissé de manière significative. Mais ils scient la branche sur laquelle ils sont assis", a conclu le Président russe.

