Nouveau record de cas quotidiens en Grèce

Nouveau record de cas quotidiens en Grèce

La Grèce a signalé, mardi, un nouveau record de cas quotidiens depuis le début de la pandémie

2021-12-29T11:01+0100

2021-12-29T11:01+0100

2021-12-29T12:09+0100

Les autorités sanitaires ont annoncé "21.657 nouveaux cas de la Covid-19 en 24 heures", contre 9.284 cas enregistrés lundi.Au total, 1.105.885 cas positifs ont été enregistrés depuis l'apparition de la pandémie, dont la majorité à Athènes et à Thessalonique, deuxième ville grecque dans le nord du pays.Face à cette flambée de contaminations, le président de l'Ordre des médecins grecs, Athanassios Exadaktylos, a appelé "au port du masque à l'extérieur et l'intérieur" et "à la limitation du nombre de rassemblements et des rencontres".Les autorités ont signalé mardi 60 décès dus au virus en 24 heures contre 66 lundi et 79 dimanche, alors que le pays avait enregistré le 14 décembre un record de 130 décès en 24 heures.Au total 20.557 morts ont été enregistrés jusqu'ici en Grèce qui compte une population de 10,7 millions de personnes.Le nombre de malades intubés dans les hôpitaux, toujours sous pression, s'élève actuellement à 635.Pour tenter d'enrayer cette nouvelle vague de Covid-19, la Grèce a annoncé lundi de nouvelles restrictions pour les restaurants et bars qui devront fermer à minuit à partir du 3 janvier et n'accueillir des tablées que de six personnes maximum.

