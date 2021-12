Présidentielle française: les candidats qui insultent les Algériens s’exposent à des poursuites

https://fr.sputniknews.com/20211229/presidentielle-francaise-les-candidats-qui-insultent-les-algeriens-sexposent-a-des-poursuites-1054116977.html

Jil Jadid (Nouvelle génération) est décidé à lutter contre l’"Algerian bashing" en France. Le parti politique algérien dirigé par Soufiane Djilali compte agir à travers l’association Jil Jadid Monde basée en France. Dans un communiqué rendu public vendredi 24 décembre, cette association de la loi 1901 annonce disposer de "la personnalité morale et juridique, ayant pour objet, notamment, la défense des intérêts moraux de la communauté algérienne"."Plus Zemmour que Zemmour"Au micro de Sputnik, Zoheir Rouis, président de Jil Jadid Monde et vice-président du parti Jil Jadid, a expliqué que les attaques contre les Algériens vivant en France ont pris de l’ampleur ces derniers mois. "Les insultes contre les Algériens ont commencé avec Éric Zemmour. C’est lui qui a ouvert la voie aux autres candidats à la candidature de la présidentielle française qui sont allés dans ce sens", affirme-t-il. Zoheir Rouis cite le cas de Xavier Bertrand qui a proposé de revenir sur les accords de 1968 algéro-français sur la circulation des personnes, ce qui constitue aux yeux de Zoheir Rouis une façon de pointer les Algériens.Zoheir Rouis constate que "dès qu’il s'agit de parler d’insécurité, de violence dans les quartiers ou encore de terrorisme et d’intégrisme, certaines personnalités politiques citent les Algériens". Il estime que la stigmatisation ne concerne pas que le monde politique, "il s’est élargi à certains médias qui s’attaquent frontalement aux Algériens". Le responsable de Jil Jadid cite l’exemple des récentes victoires de l’équipe nationale d’Algérie lorsque des supporters ont exprimé leur joie. "Au final, les communiqués de la préfecture de police de Paris ont démontré que les incidents dans l’espace public étaient minimes. C’est un épiphénomène", affirme-t-il.VigilancePour l’heure, Jil Jadid Monde a engagé un avocat qui est "chargé d’étudier toutes les déclarations insultantes et discriminatoires envers les Algériens rendues publiques récemment". "Nous le laissons faire son travail et c’est à lui de décider de porter les dossiers devant les tribunaux. Il est évident que les propos qui sont tenus peuvent donner lieu à des poursuites", note Zoheir Rouis. Selon lui, il est important de faire preuve de vigilance, car "il faut s’attendre à une augmentation des attaques contre les Algériens à l’approche de l’échéance électorale".En France, plusieurs dispositions du Code pénal sanctionnent les discriminations. Par ailleurs, les articles 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse -qui est encore en vigueur- punissent d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende "la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée".

