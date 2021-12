https://fr.sputniknews.com/20211229/schiappa-pointe-lattente-paradoxale-des-francais-concernant-les-responsables-politiques-1054113769.html

Schiappa pointe l’"attente paradoxale" des Français concernant les responsables politiques

Schiappa pointe l’"attente paradoxale" des Français concernant les responsables politiques

Soulignant l'"audace" d'Emmanuel Macron sur la voie de la réconciliation des Français vis-à-vis de la politique, Marlène Schiappa déplore auprès de Libération...

Bien que le quinquennat d’Emmanuel Macron ait été marqué par certaines difficultés (mouvement des Gilets jaunes, crise liée au Covid-19), Marlène Schiappa salue dans les colonnes de Libération le mandat du Président.Interrogée sur l'"échec du quinquennat [de] ne pas être parvenu à réconcilier les Français avec la politique", la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté ne partage pas cette idée."On attend tout" des politiquesMme Schiappa se félicite que le Président ait "renouvelé les visages et les usages", ayant "eu l’audace de s’appuyer sur des gens comme [elle] qui n’ont pas fait l’ENA, mais parlent comme tout le monde". Elle évoque en outre la "féminisation" du parti LREM.Selon un ultime baromètre Ifop pour le JDD, si le nombre de Français se déclarant mécontents de l’action de Macron s’élève à 55% (-2 points par rapport au chiffre de novembre), le taux de satisfaits est de 41% (+1).Par rapport au score qu’avaient ses prédécesseurs au même moment de leur quinquennat (19% pour François Hollande et 34% pour Nicolas Sarkozy), Emmanuel Macron les dépasse largement.Convaincre les jeunesSi suite aux régionales, et au record de l’abstention enregistré (entre 66% et 68%, selon différents instituts de sondages), Gérald Darmanin a qualifié cette faible participation de "particulièrement préoccupante", Marlène Schiappa est restée plutôt optimiste.Questionnée sur le faible taux de participation des jeunes pendant le scrutin cet été, elle répond que cette tranche de la population s’exprime autrement:

