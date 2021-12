https://fr.sputniknews.com/20211229/une-bagarre-eclate-en-pleine-seance-parlementaire-au-kenya-1054116751.html

Une bagarre éclate en pleine séance parlementaire au Kenya

Des députés kényans en sont venus aux mains, mercredi, en pleine séance à l'Assemblée nationale à l’occasion de l’examen du projet de loi portant modification... 29.12.2021, Sputnik France

kenya

parlement

bagarre

La bagarre s’est déclenchée lors de l’examen de l’article 6 du projet de loi controversé, lequel article fixe la procédure d’enregistrement d’un parti politique de coalition.Le président de séance, Chris Omulele, a dû suspendre la session pendant 15 minutes avant que l’ordre ne soit rétabli.Le texte est considéré, par les soutiens du vice-Président et candidat à la présidentielle de 2022, William Ruto, comme faisant partie de la stratégie visant à établir le mouvement Aizmio La Umoja, de l’autre candidat Raila Odinga, en tant que parti de coalition.Les esprits étaient déjà échauffés mercredi dernier, lorsque le vice-président de l'Assemblé s'était servi de l’article 131 du règlement pour ajourner la séance et permettre à la commission de la justice et des affaires juridiques d'harmoniser les amendements jugés identiques.Cette décision avait provoqué un tollé de la part des députés opposés au projet de loi, qui ont estimé qu’elle constituait une violation du règlement de l'Assemblée.

