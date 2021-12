https://fr.sputniknews.com/20211229/vaccination-anti-covid-le-vietnam-depasse-plusieurs-pays-de-la-region-1054109720.html

Vaccination anti-Covid: le Vietnam dépasse plusieurs pays de la région

Vaccination anti-Covid: le Vietnam dépasse plusieurs pays de la région

Le Vietnam est le 53e pays au monde à avoir atteint l'objectif de 70% de sa population doublement vaccinée, rapporte mercredi l'agence de presse vietnamienne... 29.12.2021, Sputnik France

2021-12-29T12:25+0100

2021-12-29T12:25+0100

2021-12-29T12:32+0100

covid-19

vietnam

santé

vaccination

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/09/1044399279_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b68d2dfe0ab2b4ba7fdbdcb288b0d15.jpg

Actuellement, seuls 63 sur plus de 220 pays et territoires disposant de données sur la vaccination ont atteint cet objectif, précise l'agence se référant au site covidvax.live, qui suit la vaccination contre le Covid-19 dans le monde.En Asie, le taux de vaccination au Vietnam est supérieur à celui de la Thaïlande, du Laos, des Philippines, de l'Inde et de l'Indonésie. En dehors de l'Asie, le Vietnam n'a que deux niveaux de couverture vaccinale inférieurs à ceux des États-Unis. Le Vietnam devance aussi la Russie de 40 places.Le Vietnam est devenu l'un des principaux pays en termes de vaccination rapide grâce à sa stratégie de diplomatie vaccinale déployée de manière drastique, contribuant à aider le pays à contrôler efficacement la pandémie pour poursuivre son développement socio-économique.Au 27 décembre, le Vietnam a administré plus de 147,27 millions de doses de vaccins anti-Covid-19: plus de 77 millions de personnes ont reçu une seule dose, près de 66,8 millions ont reçu les deux doses et 3,1 millions les trois doses, selon le ministère vietnamien de la Santé.

vietnam

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

vietnam, santé, vaccination