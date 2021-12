https://fr.sputniknews.com/20211229/veran-constate-plus-de-200000-nouveaux-cas-de-covid-en-24h-1054111278.html

"Raz-de-marée": la France franchit le seuil des 200.000 nouvelles contaminations par jour

"Raz-de-marée": la France franchit le seuil des 200.000 nouvelles contaminations par jour

Après 100.000, 179.000 voici quelque 208.000 cas d’infection par le Covid-19 enregistrés en France en une journée, a déclaré le ministre de la Santé, Olivier... 29.12.2021, Sputnik France

2021-12-29T14:52+0100

2021-12-29T14:52+0100

2021-12-29T15:31+0100

covid-19

olivier véran

covid-19

coronavirus sars-cov-2

france

variant omicron du covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1d/1054112073_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_c6cbd982551e96aec9156c159734c5c2.jpg

Le pronostic du ministre de la Santé de 100.000 nouvelles contaminations a été surpassé: en effet, la France en enregistre déjà plus de 200.000 ce 29 décembre. Le Covid-19 a été diagnostiqué à 208.000 personnes au cours des dernières 24 heures, a précisé Olivier Véran lors d'une audition à l'Assemblée nationale."Ça veut dire que 24 heures sur 24, jour et nuit, toutes les secondes dans notre pays, deux Français sont diagnostiqués positifs au coronavirus", a-t-il ajouté. "Nous n'avons jamais connu une telle situation."Le nombre quotidien de nouvelles contaminations dans l'Hexagone a dépassé pour la première fois 100.000 samedi dernier et frôlé 180.000 mardi.Olivier Véran est entendu mercredi par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'occasion de l'examen par les députés d'un projet de loi qui vise entre autres à transformer le pass sanitaire en pass vaccinal.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

olivier véran, covid-19, coronavirus sars-cov-2, france, variant omicron du covid-19