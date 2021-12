https://fr.sputniknews.com/20211230/accusee-de-promouvoir-le-harcelement-des-femmes-citroen-retire-une-pub-en-egypte---video-1054122608.html

Accusée de promouvoir le harcèlement des femmes, Citroën retire une pub en Égypte - vidéo

Accusée de promouvoir le harcèlement des femmes, Citroën retire une pub en Égypte - vidéo

Depuis plusieurs jours, l'entreprise automobile Citroën et le chanteur star égyptien Amr Diab sont au cœur d'une polémique: accusés de promouvoir le... 30.12.2021, Sputnik France

2021-12-30T13:25+0100

2021-12-30T13:25+0100

2021-12-30T13:32+0100

international

egypte

harcèlement

citroën

femmes

droits des femmes

publicité

international

photo

automobile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103666/32/1036663212_0:151:2121:1344_1920x0_80_0_0_b3329fa024cc7ad83c5894f03f4aa05a.jpg

Dans un spot vidéo, le chanteur de 60 ans, qui chaque année depuis des décennies est l'auteur du tube de l'été dans l'ensemble du monde arabe, prend une passante en photo grâce à une caméra installée dans son rétroviseur.Dans cette scène, il est clair que cette femme n'a pas donné son consentement, ce qui n'empêche pas le chanteur de sourire en regardant le cliché qu'il vient de voler. Et d'inviter ensuite la femme à le rejoindre pour une virée en voiture.Aussitôt, les réseaux sociaux se sont emparés de la scène de quelques secondes, dans un pays où selon le Arab Barometer environ 90% des femmes entre 18 et 39 ans disaient avoir subi du harcèlement en 2019."Photographier une femme sans son consentement est glauque. Vous encouragez le harcèlement sexuel", écrit par exemple à l'adresse de l'entreprise française la militante des droits des femmes Reem Abdellatif sur Twitter."Comment cette pub a-t-elle pu être validée? C'est ça le problème. Cela montre que personne dans l'équipe ne s'est jamais demandé si c'était approprié, et personne ne s'est jamais dit +peut-être que quelque chose cloche ici?+", s'emporte de son côté Ahmed Tawfiikk, qui écrit sous un post Instagram de Citroën Égypte.Jeudi au beau milieu de la nuit, l'entreprise a publié un communiqué. Les internautes, eux, continuent de pointer du doigt le silence d'Amr Diab."Les gens le regardent comme une idole et il sait très bien que les Égyptiennes font face à un danger permanent, c'est choquant qu'il n'ait pas vu le problème dans le scénario", s'emporte ainsi Mena, une utilisatrice de Twitter.

https://fr.sputniknews.com/20211216/une-pub-pour-du-lait-compare-les-femmes-a-des-vaches-et-fait-scandale-en-coree-du-sud---video-1053951995.html

egypte

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

egypte, harcèlement, citroën, femmes, droits des femmes, publicité, international, photo, automobile