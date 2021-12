https://fr.sputniknews.com/20211230/chine-les-footballeurs-interdits-de-se-faire-tatouer-1054119466.html

Chine: les footballeurs interdits de se faire tatouer

Le ministère chinois des Sports a interdit aux footballeurs de la sélection nationale de se faire tatouer et prié ceux qui ont des tatouages de les "enlever"... 30.12.2021, Sputnik France

Les footballeurs de l'équipe nationale ont dorénavant "l'interdiction formelle d'avoir de nouveaux tatouages", a indiqué mardi le ministère des Sports, invitant ceux qui en ont à les faire "enlever".La Chine cible aussi les contenus "vulgaires" diffusés sur le petit écran et les réseaux sociaux, appelant à privilégier plutôt les valeurs "patriotiques".Le régulateur de l'audiovisuel chinois a ainsi appelé, ces derniers mois, à établir des critères de beauté "corrects" et à bannir les hommes "efféminés" et les "influenceurs vulgaires".La Fédération chinoise de football ordonnait déjà ces dernières années aux joueurs de couvrir leurs tatouages.Une rencontre de football universitaire féminin avait été annulée l'année dernière, après une interdiction faite aux joueuses de se teindre les cheveux.

