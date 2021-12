https://fr.sputniknews.com/20211230/des-chinois-confines-affirment-manquer-de-nourriture-1054125822.html

Des Chinois confinés affirment manquer de nourriture

Des Chinois confinés affirment manquer de nourriture

Les autorités chinoises ont reconnu avoir des difficultés à approvisionner les 13 millions d'habitants de la ville de Xian, dans le nord du pays, qui fait... 30.12.2021, Sputnik France

2021-12-30T15:54+0100

2021-12-30T15:54+0100

2021-12-30T16:11+0100

covid-19

chine

asie

nourriture

manque

autorités

covid-19

coronavirus sars-cov-2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1e/1054126137_0:118:3066:1843_1920x0_80_0_0_db86201adb9e1af0088fc7cea4882ef4.jpg

Si un porte-parole du ministère du Commerce trouve l'approvisionnement "suffisant" dans la ville confinée de Xian, ses habitants ont confié ce jeudi 30 décembre à l'AFP qu'ils manquent de nourriture.Selon Chen Jianfeng, un responsable de la ville, le gouvernement local a mobilisé des entreprises pour intensifier les distributions, avec des cadres supervisant les marchés de gros et les supermarchés.Les 13 millions d'habitants de la ville de Xian sont consignés à domicile depuis jeudi dernier, avec le droit de ne sortir qu'une fois tous les trois jours pour le ravitaillement.Mardi, beaucoup ont demandé de l'aide sur les réseaux sociaux, pour obtenir nourriture et autres produits essentiels, certains affirmant que leur complexe d'habitation ne les laissait pas sortir.Les autorités chinoises appliquent depuis l'an dernier une stratégie "zéro Covid" qui consiste à tout faire pour limiter au maximum d'éventuelles contaminations.À l'approche des Jeux olympiques d'hiver de Pékin, qui auront lieu du 4 au 20 février 2022, la Chine redouble de vigilance et prend des mesures drastiques dès l'apparition d'un foyer.

chine

asie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec Maghreb Arabe Presse

chine, asie, nourriture, manque, autorités, covid-19, coronavirus sars-cov-2