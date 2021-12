https://fr.sputniknews.com/20211230/elon-musk-suggere-qui-est-le-concepteur-du-bitcoin-1054118576.html

Elon Musk suggère qui est le concepteur du bitcoin

Elon Musk suggère qui est le concepteur du bitcoin

30.12.2021

2021-12-30T06:00+0100

2021-12-30T06:00+0100

2021-12-30T06:00+0100

À la fin de l’année, la plus réussie pour le marché des cryptomonnaies, dominé toujours par le bitcoin, des conversations sur la personne qui a développé la première monnaie cryptographique et est connue sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto ont repris.Interrogé le 28 décembre par Lex Fridman dans un podcast, le PDG de Tesla et SpaceX Elon Musk a supposé que le véritable concepteur du bitcoin était l’informaticien américain d’origine hongroise Nick Szabo.En 1998, Nick Szabo a conçu un mécanisme de monnaie numérique décentralisée qu'il a appelé Bit gold.Jamais mis en pratique, ce produit cryptographique a été considéré comme un prototype de l’architecture du bitcoin.Malgré plusieurs publications prétendant prouver que c’est M.Szabo qui se cache derrière le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, il rejette ces théories et nie avoir participé au développement du bitcoin.Elon Musk a lui-même créé le bitcoin?La discussion sur l’identité du fondateur de la première monnaie numérique a eu lieu sur fond de nouvelles déclarations de Sahil Gupta, ancien stagiaire au sein de Tesla et SpaceX, voulant que Satoshi Nakamoto soit en réalité Elon Musk.Pour la première fois, M.Gupta a proposé la version concernant le rôle moteur du milliardaire dans l’histoire du développement du bitcoin en 2017.Sahil Gupta s’est alors référé à une conversation téléphonique avec Sam Teller, ex-directeur du personnel de Tesla, et insiste jusqu’à maintenant sur le fait que M.Musk possède toutes les compétences nécessaires, notamment en matière de langage de programmation, pour être le créateur du bitcoin.Tout comme Nick Szabo, Elon Musk ne confirme pas son implication dans le projet de la plus chère monnaie numérique de notre temps.Un des arguments les plus solides contre cette théorie de Sahil Gupta concernant le PDG de Tesla est que ce dernier est connu comme un défenseur des principes de l’économie durable ayant très peu de choses en commun avec le caractère énergivore du minage du bitcoin.

