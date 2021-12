https://fr.sputniknews.com/20211230/inde-126-tigres-meurent-en-2021-un-record-1054124823.html

Inde: 126 tigres meurent en 2021, un record

Un record de 126 tigres menacés d'extinction ont péri en 2021 en Inde, a indiqué l'autorité en charge de la protection des tigres en Inde (NTCA). 30.12.2021, Sputnik France

Selon des chiffres officiels, la population recensée de cette espèce était passée à 1.411 en 2006 avant de remonter à 2.967 en 2018, une performance qualifiée d'"historique" par le Premier ministre indien, Narenda Modi.Cependant, cette augmentation est, en partie, justifiée par les moyens colossaux qui ont été mobilisés pour recenser les tigres de façon exhaustive en 2018, notamment un nombre sans précédent de caméras et un logiciel de reconnaissance des motifs des rayures.Au cours de la décennie écoulée, la plupart des morts de tigres recensées sont dues à des "causes naturelles", selon la NTCA, mais beaucoup de félins ont aussi été victimes du braconnage ou de "conflits entre humains et animaux".Les autorités indiennes œuvrent pour mieux préserver la population de félins, en créant une cinquantaine de réserves à travers le pays pour protéger leur habitat.L'Inde abrite environ 75% des tigres dans le monde, alors que des rapports estiment qu'environ 40.000 d'entre eux vivaient dans le pays au moment de son indépendance en 1947.

