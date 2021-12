https://fr.sputniknews.com/20211230/la-belgique-fait-machine-arriere-sur-la-fermeture-des-cinemas-1054120423.html

La Belgique fait machine arrière sur la fermeture des cinémas

La Belgique fait machine arrière sur la fermeture des cinémas

Le gouvernement belge est revenu mercredi sur sa décision de fermer les cinémas et les théâtres dans le cadre des mesures destinées à lutter contre la... 30.12.2021, Sputnik France

2021-12-30T10:07+0100

2021-12-30T10:07+0100

2021-12-30T10:11+0100

covid-19

belgique

cinéma

twitter

théâtre

alexander de croo

variant omicron du covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/04/1045964558_0:131:1920:1211_1920x0_80_0_0_078407707f4668c45a8a0996053da6b9.jpg

Ce revirement intervient après que le Conseil d'État a jugé mardi comme "disproportionnée" et suspendu la décision gouvernementale prise la semaine dernière de fermer les lieux de culture comme les théâtres.Le jugement de la plus haute juridiction administrative du pays ne concerne pas les cinémas, mais le gouvernement a annoncé que ceux-ci pouvaient aussi rouvrir leurs portes car ils opéraient dans les mêmes conditions que les théâtres.Le Premier ministre Alexander De Croo a annoncé via Twitter la levée de cette mesure à l'issue d'une réunion par visioconférence avec des ministres et des élus locaux.Les théâtres, cinémas et salles de concert sont autorisés à compter de jeudi à accueillir jusqu'à 200 personnes assises devant être munies d'un pass sanitaire et porter un masque.Si certains cinémas ont indiqué qu'ils rouvriraient dès jeudi, le principal groupe du pays, Kinepolis, a fait savoir qu'il attendrait le 1er janvier.

belgique

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

belgique, cinéma, twitter, théâtre, alexander de croo, variant omicron du covid-19