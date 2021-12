https://fr.sputniknews.com/20211230/le-cap-vert-retablit-letat-de-contingence-en-raison-de-la-recrudescence-des-infections-1054123346.html

Le Cap-Vert rétablit l'état de contingence en raison de la recrudescence des infections

Le gouvernement du Cap-Vert a décrété mardi l'état de contingence jusqu'au 20 janvier, en raison de l'augmentation rapide des cas d'infection au nouveau... 30.12.2021, Sputnik France

Il sera également obligatoire de présenter le certificat de vaccination avec la deuxième dose administrée ou le certificat de guérison, en tenant compte des risques liés à la période des vacances, ajoute le chef du gouvernement, expliquant qu'il s'agissait d'une "mesure imposée" par la situation d'aggravation de l'enregistrement du taux d'incidence du virus et d'une mesure préventive pour éviter la propagation de la maladie et la pression sur le Service national de santé (SNS) et les "effets néfastes" sur l'économie, à savoir l'emploi et les revenus.Durant toute la période de l'état de contingence, les festivals et fêtes de plus de 500 personnes sont interdits. L'obligation de porter le masque sur la voie publique et dans les espaces publics est également rétablie.Le contrôle des infections que le Cap-Vert enregistrait a été ébranlé par l'augmentation rapide des cas la semaine dernière, où il y avait plus de 500 cas, à un taux d'incidence qui est désormais de 110 cas pour 100.000 habitants.

