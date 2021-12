https://fr.sputniknews.com/20211230/le-kremlin-nomme-lobjectif-des-prochaines-negociations-poutinebiden-1054127199.html

Le Kremlin nomme l’objectif des prochaines négociations Poutine–Biden

Moscou reste ouvert au dialogue avec Washington et compte atteindre un compromis basé sur le respect mutuel, a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri... 30.12.2021, Sputnik France

À l’approche de nouvelles négociations entre Vladimir Poutine et Joe Biden, le porte-parole du Kremlin a assuré que les deux dirigeants œuvreront à trouver "un compromis" dans leur dialogue.Il a d’ailleurs souligné que la partie russe n’avait jamais été "la première source de tension dans ses relations avec les États-Unis".Moscou veut un dialogue "efficace"L’entretien téléphonique Poutine–Biden est prévu vers 20h30 GMT. Précédemment, le chef du Kremlin s’est déclaré persuadé, dans ses vœux de Nouvel An au Président américain, de la possibilité d’un dialogue "efficace" et "fondé sur le respect mutuel" entre Moscou et Washington.Un responsable de la Maison-Blanche a pour sa part fait savoir que M.Biden devrait mettre l’accent sur la "profonde inquiétude" des États-Unis face à la situation à la frontière russo-ukrainienne, ainsi que sur leur détermination à réponde à une éventuelle offensive militaire russe contre son voisin.

