Le Royaume-Uni pâtit d'une pénurie de tests de dépistage

Face à la demande croissante sur les tests de dépistage du Covid-19, les pharmacies britanniques ont été nombreuses mercredi à annoncer qu'elles ne disposaient... 30.12.2021, Sputnik France

Interrogé sur le sujet au parlement, le ministre de la Santé, Sajid Javid, a indiqué aux députés qu'il n'y aura pas de "solution rapide" à la crise croissante des tests Covid.Alors que certains responsables évoquent "une pénurie mondiale de tests", le Premier ministre Boris Johnson a essuyé un flux incessant de critiques depuis qu'il a recommandé aux gens de se faire dépister avant les rassemblements des fêtes du Nouvel An, alors qu'aucun test PCR n'était disponible à la réservation dans toute l'Angleterre pendant une grande partie de la journée de mercredi.Les pharmacies ont quant à elles affirmé qu'elles doivent attendre plusieurs jours avant de recevoir les kits de dépistage rapide que les Britanniques sont de plus en plus nombreux à utiliser depuis que la nouvelle politique du gouvernement permet aux personnes dont le test est positif de cesser de s'isoler après sept jours, si elles ont deux tests rapides négatifs.Face à cette situation, les chefs d'entreprise ont mis en garde contre un véritable confinement après le Nouvel An, les salariés ne pouvant pas se faire tester pour rejoindre leur travail à l'issue des fêtes.La hausse de la demande sur les tests est également due à une explosion du nombre de cas contacts, au moment où le pays a signalé un nouveau record quotidien de contaminations au coronavirus mercredi, avec 183.037 cas.

