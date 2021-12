https://fr.sputniknews.com/20211230/le-rwanda-rejoint-lorganisation-de-cooperation-numerique-1054123817.html

Le Rwanda rejoint l'Organisation de coopération numérique

L'Organisation de coopération numérique (DCO), basée à Riyad, a annoncé l'adhésion du Rwanda en tant que membre de cette organisation multilatérale. 30.12.2021, Sputnik France

Le Rwanda est devenu le second pays africain après le Nigeria à rejoindre cette organisation composée également de Bahreïn, de la Jordanie, du Koweït, d’Oman, du Pakistan et de l’Arabie saoudite.Réagissant après cette annonce, la ministre rwandaise des TIC et de l’Innovation, Paula Ingabire, s’est félicitée de l'adhésion du Rwanda en tant que membre de la DCO, estimant qu’il s’agit d’une opportunité pour créer un avenir meilleur pour les femmes et les jeunes.La DCO, créée en novembre 2020, est un partenariat multilatéral visant à rechercher des valeurs et des objectifs communs dans le domaine de l'économie numérique.Ce partenariat s’assigne pour objectif de développer des ambitions numériques communes des pays membres en matière de diversification économique et de prospérité sociale grâce aux opportunités de croissance offertes par l'économie numérique et la transformation digitale.

avec Maghreb Arabe Presse

