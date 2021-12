https://fr.sputniknews.com/20211230/les-emirats-arabes-unis-valident-le-nouveau-vaccin-de-sinopharm-a-base-de-proteines-1054120281.html

Les Émirats arabes unis valident le nouveau vaccin de Sinopharm à base de protéines

Les Émirats arabes unis (EAU) ont validé l'utilisation d'urgence d'un nouveau vaccin à protéine recombinante contre la Covid-19 produit par le laboratoire... 30.12.2021, Sputnik France

Le nouveau vaccin chinois s'est révélé capable d'apporter une immunité accrue contre les nouveaux variants, "avec un niveau de sécurité élevé qui permet une production rapide ainsi qu'un stockage et une distribution faciles", a ajouté le ministère.L'autorité sanitaire émiratie a signalé que le vaccin de Sinopharm à base de protéines avait été approuvé après une surveillance et une évaluation strictes des données de l'étude menée aux EAU, qui comprenait des individus précédemment vaccinés avec deux doses du vaccin inactivé de Sinopharm.Le vaccin à base de protéines sera utilisé comme dose de rappel aux EAU, qui ont déjà pleinement vacciné plus de 91% de leur population.Les EAU ont approuvé le vaccin inactivé de Sinopharm le 9 décembre 2020 en vue de booster la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19.

