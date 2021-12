"Les gens comme toi, on vous tue": un ado belge agressé à cause de son homosexualité

https://fr.sputniknews.com/20211230/les-gens-comme-toi-on-vous-tue-un-ado-belge-agresse-a-cause-de-son-homosexualite-1054121890.html

Dimanche 26 décembre, un adolescent belge de 16 ans a été victime d’une agression homophobe à Charleroi. Le jeune homme, molesté et insulté, a porté plainte... 30.12.2021, Sputnik France

La Belgique a beau occuper la deuxième place derrière Malte dans le classement des pays dits "gay-friendly", l’homophobie n’a pas disparu de son paysage.Un témoignage en ce sens nous vient de Couillet, à Charleroi (province de Hainaut), où un adolescent de 16 ans a été victime d’une agression homophobe dimanche dernier. Il a subi des insultes, des coups et blessures, et des crachats par plusieurs individus."Pendant un instant j’ai cru mourir"Relatant les faits sur Instagram, il a fait savoir qu’il avait été abordé par trois individus lorsqu’il rentrait chez lui. Des insultes ont d’abord fusé, à coup de "PD, sale zemel, enc*lé".Commentant l’agression sur RTL Info, il confie que ses agresseurs ont lâché "les gens comme toi, on vous tue".Pas grièvement blessé, mais très choqué, il dit ne pas être bien mentalement. Il a déposé une plainte à la police de Charleroi. Une enquête a été ouverte.Selon RTL, si les faits sont avérés, le caractère homophobe sera pris en compte par la justice.L’homophobie est toujours présente en Belgique bien qu’elle soit un pays des plus tolérants face à la population LGBT.De nombreux faits homophobes pas signalésL’association Unia (ex-centre interfédéral pour l’égalité des chances) a reçu l’an dernier 406 signalements de discriminations sur la base de l’orientation sexuelle en Belgique. Environ un quart (109) ont donné lieu à l’ouverture d’une enquête.Son directeur, Partick Charlier, signale cependant à Belga que les chiffres ne montrent qu’une partie de la réalité.En 2016, la campagne "Et toi, t’es casé-e?" a été lancée en vue de sensibiliser les 12-25 ans, quelle que soit leur orientation ou leur identité de genre, à la lutte contre les stéréotypes et les discriminations.Son site Internet offre un large éventail sur les façons d’agir en cas d’actes homophobes et d’associations de lutte contre l’homophobie à contacter.

