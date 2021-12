https://fr.sputniknews.com/20211230/les-hopitaux-anglais-prevoient-4000-lits-provisoires-1054123086.html

Les hôpitaux anglais prévoient 4.000 lits provisoires

Les hôpitaux anglais prévoient 4.000 lits provisoires

Dans un communiqué, NHS England a demandé à huit hôpitaux d'identifier les espaces pouvant accueillir des lits tels que les gymnases ou les salles de cours, afin d'y mettre en place des structures temporaires pouvant accueillir une centaine de patients et dont le fonctionnement débutera cette semaine.Ces hubs provisoires doivent venir renforcer le service hospitalier et offrir jusqu'à 4.000 lits supplémentaires "si le nombre record d'infections au Covid-19 entraîne une hausse des admissions et dépasse les capacités existantes", a précisé la même source.Cet appel intervient au moment où le nombre de patients hospitalisés avec le Covid-19 en Angleterre a dépassé mercredi 10.000 pour la première fois depuis mars.Le pays enregistre presque quotidiennement des records de contaminations, dans le cadre d'une résurgence fulgurante de l'épidémie attribuée au très contagieux variant Omicron.Lors de la première vague de la pandémie, l'Angleterre avait mis en place des hôpitaux temporaires dans des halls d'exposition et des stades sans avoir à les utiliser à pleine capacité.

