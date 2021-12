https://fr.sputniknews.com/20211230/litalie-va-assouplir-les-mesures-pour-les-cas-contacts-1054120567.html

L'Italie va assouplir les mesures pour les cas contacts

L'Italie va assouplir les mesures pour les cas contacts

Le gouvernement italien a annoncé mercredi qu'il prévoyait de supprimer l'obligation d'isolement pour ceux ayant été en contact avec des personnes positives... 30.12.2021, Sputnik France

Cette décision de Rome intervient après que des experts sanitaires ont demandé une révision des mesures gouvernementales par crainte que la propagation du variant Omicron du coronavirus, hautement contagieux, provoque une paralysie du pays en forçant des millions de personnes à s'isoler.Il ne sera plus nécessaire pour les personnes ayant été vaccinées – seconde dose ou dose de rappel – ou ayant guéri du Covid-19 dans les 120 jours précédents de s'isoler en cas de contact avec une personne infectée par le coronavirus, a indiqué le gouvernement dans un communiqué. Un test négatif devra être présenté cinq jours après le contact.Pour ceux dont le vaccin ou la guérison remonte à plus de 120 jours avant le contact avec une personne porteuse du virus, la période de mise à l'isolement est raccourcie, à cinq jours contre sept jours jusqu'alors.La durée d'isolement reste de 10 jours pour les personnes non vaccinées étant cas contact.Une commission spéciale sur le Covid-19 doit être consultée avant l'entrée en vigueur formelle de la nouvelle réglementation, a précisé le gouvernement.

