Mesures anti-Covid: le gouvernement navigue-t-il sans gouvernail?

Après les dernières mesures annoncées par Jean Castex et Olivier Véran, les médecins Frédérick Stambach et Julien Vernaudon craignent qu’elles ne soient pas... 30.12.2021, Sputnik France

Télétravail, jauges pour les grands événements ou encore interdiction de manger et de boire debout au restaurant ou au bar: face à la cinquième vague de Covid-19, l’exécutif a mis en place une nouvelle batterie de mesures. Mais l’approche gouvernementale manque de clarté et de vigueur, selon deux médecins interrogés par Sputnik.Frédérick Stambach, médecin généraliste rural en Haute-Vienne, ne juge pas la réponse adéquate à la situation:Son confrère Julien Vernaudon, gériatre à l’hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône, plaide donc pour une stratégie à plus long terme, nécessairement concertée avec les professionnels et les citoyens: "Voilà deux ans qu’on nous annonce au coup par coup des mesures d’urgence décidées en conseil de défense, sans qu’on sache ce qui s’y dit et sans que la société civile soit consultée".

