Mexique: le régulateur des médicaments autorise le vaccin cubain Abdala

Les autorités sanitaires mexicaines ont autorisé mercredi l'utilisation en urgence du vaccin cubain Abdala contre le Covid-19. 30.12.2021, Sputnik France

Le vaccin cubain est le dixième vaccin anti-Covid approuvé par la Commission pour une utilisation au Mexique, avec Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, CanSino Biologics, Sputnik-V, Sinovac, Covaxin, Janssen, Moderna et Sinopharm.Le gouvernement fédéral mexicain n'a pas encore fait savoir s'il envisageait d'acheter le médicament.Les vaccins cubains sont basés sur une protéine recombinante, une technique également utilisée par l'entreprise américaine Novavax et la société française Sanofi, et sont efficaces à plus de 90% pour prévenir les cas symptomatiques du Covid-19, selon les scientifiques cubains.En dehors de Cuba, Abdala a été approuvé au Nicaragua, au Vietnam et au Venezuela qui a signé un contrat avec l'île pour la livraison de 12 millions de doses.Le Mexique, avec une population de 126 millions d'habitants, avait enregistré mercredi 3,9 millions de cas et près de 300.000 décès depuis le début de la pandémie, selon les chiffres officiels.

