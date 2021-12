https://fr.sputniknews.com/20211230/mila-retropedale-apres-avoir-laisse-entendre-son-soutien-a-zemmour-1054119955.html

Mila rétropédale après avoir laissé entendre son soutien à Zemmour

Mila rétropédale après avoir laissé entendre son soutien à Zemmour

Affirmant n’avoir "d’autre choix que de passer au moins un temps par cette radicalisation", celle d’Éric Zemmour, Mila, souvent menacée pour ses critiques de... 30.12.2021, Sputnik France

Après avoir laissé entendre qu’elle était prête à voter Éric Zemmour, Mila fait marche arrière. Le 29 décembre, la jeune femme, souvent harcelée sur les réseaux sociaux pour ses critiques envers l’islam, a partagé sur Twitter les nouvelles menaces de mort qu’elle a reçues. Réagissant à cette publication, un utilisateur a déclaré que dans ces conditions, "le vote Zemmour [lui] sembl[ait] de plus en plus tentant". Un avis que Mila a semblé partager.Si elle a d’abord déclaré qu’elle n’aimait pas "Éric Zemmour et l’encourager [allait] à l’encontre de [s]es valeurs", la jeune femme a poursuivi:"Nos désaccords ne sont rien"Une déclaration qui a laissé plus d’un internaute dubitatif et qui a fait réagir plusieurs députés.La déclaration de Mila a également retenu l’attention du principal concerné, Éric Zemmour, qui estime que "ceux qui intimident [Mila] pour ce message […] acceptent l’islamisation de la France tout en pleurant hypocritement sur [son] sort". Le chef du parti Reconquête a par ailleurs souligné que "nos désaccords ne sont rien au regard de la volonté qui nous unit: vivre libres dans une France en paix".Mila rétropédaleFace à ce tollé, la jeune femme a décidé de publier un communiqué pour "que les choses soient claires".Reconnaissant s’être "exprimée maladroitement", elle assure savoir "pertinemment que ce serait du suicide de voter pour cet homme"."En aucun cas et jamais, je ne soutiendrais Éric Zemmour, ni personne qui se rapproche de l'extrême droite", conclut-elle.

