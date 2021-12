https://fr.sputniknews.com/20211230/musk-repond-aux-critiques-sur-la-place-que-prennent-ses-satellites-starlink-dans-lespace-1054119621.html

Musk répond aux critiques sur la place que prennent ses satellites Starlink dans l’espace

Musk répond aux critiques sur la place que prennent ses satellites Starlink dans l’espace

Accusé par le directeur de l’Agence spatiale européenne de posséder la moitié des satellites actifs dans le monde et de faire les règles, Elon Musk répond que... 30.12.2021, Sputnik France

2021-12-30T08:43+0100

2021-12-30T08:43+0100

2021-12-30T08:43+0100

sciences et tech

esa

elon musk

starlink (constellation de satellites)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104327/93/1043279327_0:44:3073:1772_1920x0_80_0_0_9519cfc8a3beec1b47bf7feffc12a326.jpg

Dans un entretien accordé au Financial Times et publié mercredi 29 décembre, Elon Musk dément les propos du directeur général de l’Agence spatiale européenne (ESA) Josef Aschbacher sur la présence dominante dans l’espace de ses satellites Starlink.Début décembre, le chef de l’ESA a déclaré dans les colonnes du même quotidien que l’expansion rapide du service Internet par satellite Starlink risquait d’empêcher les entreprises européennes de réaliser le potentiel de l’espace commercial.M.Aschbacher estime que les gouvernements européens doivent collectivement avoir intérêt à donner aux fournisseurs européens des chances égales de jouer sur un marché équitable."Une personne possède la moitié des satellites actifs dans le monde. C'est assez étonnant. De facto, il fait les règles. Le reste du monde, y compris l'Europe, ne répond tout simplement pas assez rapidement."L’espace est énorme et les satellites très petitsÀ cela, Elon Musk répond que nous ne sommes pas dans une situation où sa constellation de satellites bloque les autres ou empêche quiconque de faire quoi que ce soit, car "l’espace est tout simplement énorme et les satellites sont très petits".Selon lui, dans l’espace, il y a suffisamment de place "pour des dizaines de milliards de satellites", et quelques milliers de satellites ce n'est rien.Musk accusé de mettre en danger la station spatiale chinoiseElon Musk et Starlink sont également dans le viseur de Pékin qui juge que les satellites de la constellation ont failli entrer en collision avec la station spatiale chinoise Tiangong en juillet et en octobre. Selon Pékin, la station a dû effectuer des manœuvres à deux reprises pour éviter une collision avec les engins de SpaceX. Le 28 décembre, la Chine a annoncé avoir déposé une plainte auprès du Bureau des affaires spatiales des Nations unies.Un projet d’une douzaine de milliers de satellitesStarlink est une constellation de satellites déployés sur une orbite terrestre basse permettant l’accès à Internet à haut débit dans les régions difficiles d’accès par câble.Le projet lancé en février 2018 est géré par le constructeur aérospatial américain SpaceX fondé par Elon Musk.Déployée à une orbite de 550 kilomètres au-dessus de la Terre, la constellation regroupera jusqu’à 12.000 satellites.Le Financial Times précise que cette année SpaceX a lancé plus de 100 satellites chaque mois et que près de 2.000 évoluent actuellement en orbite terrestre basse.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

esa, elon musk, starlink (constellation de satellites)