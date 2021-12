https://fr.sputniknews.com/20211230/poutine-ratifie-un-accord-avec-le-tadjikistan-sur-le-systeme-regional-de-defense-anti-aerienne-1054130548.html

Poutine ratifie un accord avec le Tadjikistan sur le système régional de défense anti-aérienne

Poutine ratifie un accord avec le Tadjikistan sur le système régional de défense anti-aérienne

Le Président russe a signé une loi ratifiant un accord avec le Tadjikistan sur la mise en place du système régional de défense anti-aérienne. Le déploiement de... 30.12.2021, Sputnik France

2021-12-30T21:55+0100

2021-12-30T21:55+0100

2021-12-30T22:00+0100

international

international

russie

tadjikistan

défense antiaérienne

communauté des etats indépendants (cei)

loi

accord

ratification

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1e/1054130682_0:0:1672:941_1920x0_80_0_0_15d75f99062652a9c948555e07dd1c20.jpg

Une loi fédérale russe "Sur la ratification de l’accord entre la Fédération de Russie et la République du Tadjikistan sur la création du système régional unifié de défense anti-aérienne" signée par Vladimir Poutine ce 30 décembre a été publiée sur le portail officiel de l’information légale du pays.La loi formalise l’accord entre la Russie et le Tadjikistan signé le 27 avril 2021 et prévoyant l’interaction militaire des deux pays pour assurer la protection coordonnée de leurs espaces aériens.Le système que la Russie et le Tadjikistan envisagent de développer fait partie du réseau unifié de défense anti-aérienne des pays-membres de la Communauté des États indépendants (CEI).Selon le président de la commission de la Défense de la Douma russe, Andreï Kartapolov, la ratification de l’accord répond pleinement aux intérêts de la Russie et aura un effet positif sur la sécurité dans la région.Réseau de défense anti-aérienne de la CEILe réseau unifié de défense anti-aérienne de la CEI a été instauré il y a plus de 25 ans, le 10 février 1995, par un accord entre 10 Républiques ex-soviétiques, à savoir l’Arménie, la Biélorussie, la Géorgie, le Kazakhstan, le Kirghizstan, l’Ouzbékistan, la Russie, le Tadjikistan, la Turkménie et l’Ukraine.Cet accord est d’une durée illimitée, ouvert à l’adhésion de tout autre État-membre de la CEI et prévoit la protection coordonnée de l’espace aérien commun des parties signataires.Actuellement, sept pays de la CEI, à savoir l’Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizstan, l’Ouzbékistan, la Russie et le Tadjikistan, participent aux activités prévues par ce document.Le réseau unifié comprend environ 20 unités d’aviation et plus de 50 unités de missiles antiaériens et de radio, ainsi qu’environ 10 brigades de défense anti-aérienne et des unités de guerre électronique.

russie

tadjikistan

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

international, russie, tadjikistan, défense antiaérienne, communauté des etats indépendants (cei), loi, accord, ratification